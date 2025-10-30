Giornata mondiale del veganesimo | dieta planetaria per salute e clima Ma in Europa soffia vento contrario

Periodicodaily.com

Ridurre il consumo di carne non è solo una scelta etica: può salvare vite e tagliare emissioni. Il Rapporto 2025 della EAT-Lancet Commission stima che l’adozione su larga scala della cosiddetta Dieta della Salute Planetaria ridurrebbe del 27% il rischio globale di morte prematura (fino a 15 milioni di vite l’anno) e abbatterebbe di oltre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

giornata mondiale del veganesimo dieta planetaria per salute e clima ma in europa soffia vento contrario

© Periodicodaily.com - Giornata mondiale del veganesimo: dieta “planetaria” per salute e clima. Ma in Europa soffia vento contrario

