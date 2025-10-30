Giorgia Meloni a testa in giù su alcuni manifesti a Castellammare | Governo italiano complice del genocidio

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, sono comparsi oggi alcuni manifesti sui quali la premier Giorgia Meloni compare a testa in giù. Ferma la condanna del sindaco, Luigi Vicinanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

giorgia meloni testa gi249Giorgia Meloni a testa in giù su alcuni manifesti a Castellammare: “Governo italiano complice del genocidio” - A Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, sono comparsi oggi alcuni manifesti sui quali la premier Giorgia Meloni compare a testa in giù ... fanpage.it scrive

Meloni, non infiltrato chi inneggia Hamas in testa a corteo - Le violenze erano organizzate e preordinate, non da chi organizzava ma sono fenomeno un po' più ampio. ansa.it scrive

Meloni: opposizione usa toni da guerra civile, mi vorrebbe a testa in giù - La resa dei conti tra le due leader donne della politica italiana, il giorno dopo i ballottaggi e con il tema dell’autonomia in ballo, si consuma a distanza. avvenire.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giorgia Meloni Testa Gi249