Giorgia Meloni a testa in giù su alcuni manifesti a Castellammare | Governo italiano complice del genocidio

A Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, sono comparsi oggi alcuni manifesti sui quali la premier Giorgia Meloni compare a testa in giù. Ferma la condanna del sindaco, Luigi Vicinanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Alle 10,30 il vicepremier e ministro #MatteoSalvini a Palazzo Chigi per partecipare al vertice convocato dalla presidente del Consiglio #GiorgiaMeloni. Al centro il Ponte sullo Stretto dopo la bocciatura della Corte dei Conti - facebook.com Vai su Facebook

La Corte dei conti ha bocciato il Ponte sullo Stretto. Non per ideologia, ma perché mancano coperture, dati affidabili e rispetto delle norme europee. Un giudizio tecnico, trasformato in nemico politico. Giorgia Meloni l’ha definito «un atto di invasione» e ha risp - X Vai su X

Giorgia Meloni a testa in giù su alcuni manifesti a Castellammare: “Governo italiano complice del genocidio” - A Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, sono comparsi oggi alcuni manifesti sui quali la premier Giorgia Meloni compare a testa in giù ... fanpage.it scrive

Meloni, non infiltrato chi inneggia Hamas in testa a corteo - Le violenze erano organizzate e preordinate, non da chi organizzava ma sono fenomeno un po' più ampio. ansa.it scrive

Meloni: opposizione usa toni da guerra civile, mi vorrebbe a testa in giù - La resa dei conti tra le due leader donne della politica italiana, il giorno dopo i ballottaggi e con il tema dell’autonomia in ballo, si consuma a distanza. avvenire.it scrive