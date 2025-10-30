Giorgia Meloni a testa in giù | il manifesto choc a Castellammare

Napolitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Polemica a Castellammare di Stabia per alcuni manifesti del partito Carc apparsi nel rione Annunziatella che raffigurano la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a testa in giù.“Governo Italiano complice del genocidio, servo degli Usa, della Ue e dei sionisti, nemico dei lavoratori. Cacciare il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

