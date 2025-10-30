Giorgetti | Il risparmio privato è la chiave dello sviluppo

(Adnkronos) – Oggi come in passato "il risparmio privato deve confermarsi fattore chiave per lo sviluppo economico". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ai 150 anni del risparmio postale organizzato da Poste italiane e Cassa depositi e prestiti. Da questa prospettiva il risparmio postale, "le Poste e Cdp devono continuare a giocare un ruolo di primo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ecco perché la Giornata del Risparmio ha finito col mettere in luce la paura dei banchieri di confrontarsi apertamente con il ministro Giorgetti e con la premier Meloni. Sorprendente, tra tutti, il silenzio del Governatore Panetta - facebook.com Vai su Facebook

Giornata del Risparmio, così i banchieri tacciono di fronte ai soprusi di Meloni e Giorgetti - X Vai su X

POSTE-CDP, GIORGETTI: RISPARMIO RESTA FATTORE CHIAVE DI SVILUPPO E INCLUSIVITA’ - Roma, 30 ott – “Le sfide che stiamo affrontando richiedono investimenti di vasta portata e a lungo termine. Scrive 9colonne.it

Giornata del risparmio, Giorgetti: “Banche nelle condizioni migliori per sostenere l’economia” - L’appuntamento a Roma con il governatore di Bankitalia, il numero uno dell’Abi Patuelli e il ministro dell’Economia Giorgetti ... Riporta repubblica.it

Risparmio: Giorgetti, oggi in CdM via libera a primo decreto attuativo delega - "Sono particolarmente felice di potervi annunciare che questo pomeriggio al Consiglio dei Ministri approveremo il primo dei decreti attuativi della delega, ... Si legge su borsaitaliana.it