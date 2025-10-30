Giorgetti | Il risparmio privato è fattore chiave per lo sviluppo economico – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 "Ecco quindi che oggi, come in passato, il risparmio privato deve confermarsi fattore chiave per lo sviluppo economico. Da questa prospettiva il risparmio postale, le Poste e CDP devono continuare a giocare un ruolo di primo piano. Possono farlo grazie alla capillare diffusione sul territorio degli uffici postali, che raggiungono un’ampia platea di piccoli risparmiatori. Possono farlo grazie alle caratteristiche tipiche dei prodotti di raccolta postali: semplicità, assenza di oneri di gestione o vincoli di accesso e facilità di comprensione anche per chi ha solo conoscenze economiche di base. 🔗 Leggi su Open.online

