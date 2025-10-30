Giorgetti | Alle grandi opere nessun taglio la manovra salverà i nostri conti pubblici

Ilgiornale.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Voi pensate che il ministro dell'Economia decida tutto? Non sono né il Papa, né Trump», ha detto ieri il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Il Dipartimento Economia della Lega si è infatti riunito al Ministero delle Infrastrutture per valutare la manovra economica, alla presenza del vicepremier Matteo Salvini. Durante l'incontro, spiega una nota del Carroccio, è stato affrontato «un focus sull'allargamento della platea di beneficiari della pace fiscale, l'intervento riguardante le banche e la conferma da parte del Mef dell'assenza di tagli alle opere infrastrutturali». In legge di Bilancio, evidenzia il Carroccio, si è finalmente attuata una operazione salva conti «che collega le disponibilità finanziarie all'effettiva maturità delle opere, permettendo così di non bloccare inutilmente fondi pubblici». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

