Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il rinnovo contrattuale di Frank Anguissa con il Napoli è ormai in fase conclusiva. Il centrocampista camerunese, uno dei perni della squadra di Antonio Conte, riceverà un aumento di stipendio fino a 4 milioni di euro netti a stagione. Un segnale forte di fedeltà, dopo aver respinto diverse offerte provenienti da club stranieri di alto livello. Accordo vicino e stipendio da top. Il Napoli e Anguissa sono vicini a chiudere l’intesa per il prolungamento del contratto. Il nuovo accordo prevede un ingaggio da circa 4 milioni di euro all’anno, a conferma del ruolo chiave che il giocatore ha conquistato nel progetto di Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Gioia Napoli, vicino il rinnovo di un perno centrale di Conte: rifiutate molte offerte!