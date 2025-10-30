Gioco e spunti avremmo potuto fare di più

Ritrovata la maglia da titolare dopo oltre un mese, non giocava dall’inizio dalla nefasta trasferta di Pescara, martedì sera contro la Sampdoria, sua ex squadra, Marco Curto è stato schierato dal primo minuto al posto di Lovato e, pur senza grandi picchi, ha fatto una prestazione diligente e attenta. Talvolta sempre un po’ troppo irruento, ma autore anche di alcune buone letture difensive e chiusure intelligenti. Dopo quattro partite in cui non si era mai alzato dalla panchina, quindi, una prova incoraggiante, visto anche l’infortunio di Lovato. L’ Empoli ha incassato gol per la diciassettesima partita di fila, tra nuova e vecchia stagione, ma stavolta la squadra ha concesso veramente poco alla Sampdoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

