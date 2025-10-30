Ginnastica artistica Combs-la-Ville | tre azzurrine convocate per la 29ª edizione
Il DTN Casella chiama Cortellino, Usueli e Sisio per il tradizionale torneo francese, banco di prova in vista del Mondiale juniores di Manila. Le giovani promesse della ginnastica artistica azzurra sono pronte a un nuovo test internazionale. Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre il Gymnase Salvador Allende ospiterà la 29ª edizione del torneo di Combs-la-Ville, classico appuntamento francese che negli anni ha visto sbocciare tante protagoniste dell’Italdonne. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
