Ginnastica artistica Combs-la-Ville | tre azzurrine convocate per la 29ª edizione

Il DTN Casella chiama Cortellino, Usueli e Sisio per il tradizionale torneo francese, banco di prova in vista del Mondiale juniores di Manila. Le giovani promesse della ginnastica artistica azzurra sono pronte a un nuovo test internazionale. Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre il Gymnase Salvador Allende ospiterà la 29ª edizione del torneo di Combs-la-Ville, classico appuntamento francese che negli anni ha visto sbocciare tante protagoniste dell'Italdonne.