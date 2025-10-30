Giménez sveglia o addio | il ‘Bebote’ si gioca la permanenza al Milan nei prossimi due mesi

30 ott 2025

Santiago Giménez, attaccante messicano che il Milan ha acquistato dal Feyenoord per 35 milioni di euro, bonus inclusi, nel calciomercato invernale 2025, sta deludendo su ogni fronte: ora non manca soltanto il gol, ma anche il lavoro per la squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

