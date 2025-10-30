Gimenez attende ancora di segnare il primo gol in campionato contro l’Atalanta zero tiri in porta Gazzetta

Il tempo di attesa del Milan per Santiago Gimenez potrebbe scadere a breve. Il centravanti messicano non ha ancora messo a segno un gol in campionato (una sola rete in Coppa Italia in questa stagione), pur essendo sempre titolare. Nell’ultimo match contro l’Atalanta, zero tiri in porta; era arrivato dal Feyenoord lo scorso gennaio per quasi 30 milioni. Gimenez sempre più un flop di mercato. La Gazzetta dello Sport scrive: “Mentre le lancette scorrono inesorabili, Santiago resta fermo immobile: un quarto di campionato è praticamente trascorso e Gimenez non si è messo alle spalle un solo gol in Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

