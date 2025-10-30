Gimenez attende ancora di segnare il primo gol in campionato contro l’Atalanta zero tiri in porta Gazzetta
Il tempo di attesa del Milan per Santiago Gimenez potrebbe scadere a breve. Il centravanti messicano non ha ancora messo a segno un gol in campionato (una sola rete in Coppa Italia in questa stagione), pur essendo sempre titolare. Nell’ultimo match contro l’Atalanta, zero tiri in porta; era arrivato dal Feyenoord lo scorso gennaio per quasi 30 milioni. Gimenez sempre più un flop di mercato. La Gazzetta dello Sport scrive: “Mentre le lancette scorrono inesorabili, Santiago resta fermo immobile: un quarto di campionato è praticamente trascorso e Gimenez non si è messo alle spalle un solo gol in Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Secondo il Corriere dello Sport non filtra più così tanto ottimismo sulla trasferta in Australia Milan-Como potrebbe giocarsi in Italia, dopo le pressioni contro la Federcalcio asiatica che valuta il rifiuto di Milan-Como a Perth Si attende la decisione della FIFA. - facebook.com Vai su Facebook
? L’ossessione del gol Dopo 8 giornate, il $Milan non punta il dito contro nessuno, ma attende la svolta. Allegri, però, non si spiega come Giménez non abbia ancora sviluppato quella fame, quella ferocia sotto porta che ogni centravanti da top club deve ave - X Vai su X
Gimenez attende ancora di segnare il primo gol in campionato, contro l’Atalanta zero tiri in porta (Gazzetta) - Il tempo di attesa del Milan per Santiago Gimenez potrebbe scadere a breve. Scrive ilnapolista.it