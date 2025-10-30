Gimenez a tempo determinato | svolta in due mesi o addio al Milan

Gazzetta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mai in rete, ora manca anche il lavoro per la squadra.  Serve un segnale forte o le strade potrebbero dividersi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

