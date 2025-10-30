Gilmour esprime i suoi desideri | sono due fattori che aiuterebbero tanto il Napoli

Billy Gilmour ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio CRC. Il centrocampista scozzese ha raccontato un po’ il momento del Napoli e ha espresso chiaramente un desiderio su cosa gli farebbe piacere migliorare nel suo gioco: ci vorrebbe qualche gol in più il che aiuterebbe tanto il Napoli nel raggiungere tutti i suoi obiettivi. Dalla vittoria di Lecce, al nuovo modulo: le parole dello scozzese. Il centrocampista ha inanzitutto parlato della vittoria a Lecce: “La cosa più importante è aver ottenuto i tre punti. È sempre complicato giocare lì, quindi sono stati dei punti pesantissimi. Sono contento della mia prestazione, non mi sentivo molto bene prima della partita, ma durante la gara sono stato molto meglio”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

