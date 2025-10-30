Gilmour entusiasta dopo la vittoria contro il Lecce | Vogliamo continuare su questa strada
Inter News 24 Gilmour sfida i nerazzurri per la corsa scudetto: la grinta del giocatore del Napoli dopo la vittoria contro il Lecce. Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, è carico dopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce e continua a cavalcare l’entusiasmo derivante dalla sconfitta inflitta all’Inter al Maradona. In un’intervista rilasciata a Radio CRC, ha parlato dell’importanza della squadra e del momento positivo che stanno vivendo: «Noi siamo davvero un bel gruppo, penso si sia visto dall’inizio della passata stagione. Anche con i nuovi arrivati ci siamo integrati molto bene, sia in campo che fuori dal campo. 🔗 Leggi su Internews24.com
