Gilmour | Che si giochi a tre o a quattro a centrocampo non cambia molto per noi
Il centrocampista del Napoli Billy Gilmour ha parlato ai microfoni di Radio CRC, emittente ufficiale del club azzurro, analizzando il momento della squadra e le prossime sfide in campionato e in Champions League. Le parole di Gilmour. «Contro il Lecce la cosa più importante erano i tre punti. Non è mai semplice giocare lì, quindi è stata una vittoria pesante da cui dobbiamo ripartire. Sono soddisfatto della mia gara: prima del match non mi sentivo benissimo, ma in campo le sensazioni sono migliorate». Leggi anche: Gilmour, mas que un regista. Conte ha estratto da lui l’altra faccia della luna Sul modulo: «Che si giochi a tre o a quattro a centrocampo non cambia molto per noi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
