Gilardino | Il primo gol del Milan era in fuorigioco Siamo le cavie di questo inizio stagione

Pianetamilan.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore nerazzurro ed ex calciatore del Milan, Alberto Gilardino, è tornato a parlare degli episodi legati all'arbitraggio di Milan-Pisa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

gilardino il primo gol del milan era in fuorigioco siamo le cavie di questo inizio stagione

© Pianetamilan.it - Gilardino: “Il primo gol del Milan era in fuorigioco. Siamo le cavie di questo inizio stagione”

Argomenti simili trattati di recente

gilardino primo gol milanPisa, Gilardino: "Primo gol del Milan in fuorigioco: siamo un po' le cavie" - 2 a San Siro contro il Milan, il Pisa torna in campo nella giornata di oggi per la sua nona giornata: toscani in campo questa sera alle 20. Come scrive milannews.it

gilardino primo gol milan“Preparerò schemi coi miei davanti al portiere”: l’ironica polemica di Gilardino dopo i presunti errori arbitrali - “Non so se sono più incazzato per il risultato o più felice per la prestazione dei ragazzi”. Scrive ilfattoquotidiano.it

gilardino primo gol milanMilan Pisa, Gilardino si è lasciato andare ad una forte polemica contro gli arbitri: l’ha detto in conferenza stampa - Milan Pisa, Gilardino si è lasciato andare ad una forte polemica contro gli arbitri: l’ha detto in conferenza stampa. Si legge su milannews24.com

Cerca Video su questo argomento: Gilardino Primo Gol Milan