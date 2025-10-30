Gilardino carica tutti | Conosciamo le difficoltà Dobbiamo esaltarci Stoccata agli arbitri

di Lorenzo Vero "Conosciamo le difficoltà della partita. In questa dobbiamo esaltarci". Così Alberto Gilardino ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Lazio. D’altronde, in questo avvio di stagione – eccezion fatta per la gara di Bologna – i nerazzurri hanno sfoderato le migliori prestazioni in gara dal coefficiente di difficoltà molto elevato. Certo, la voglia di ottenere il primo successo stagione è tanta: "Se la meriterebbero i ragazzi, ma non deve diventare un’ossessione". Anche perché davanti ci saranno i biancocelesti, reduci dal successo contro la Juventus: "La Lazio è forte in tutti i reparti, allenata da uno dei maestri che fa giocare meglio il calcio in Italia da anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

