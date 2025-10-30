Gila Lazio il centrale è sempre più il perno della squadra di Sarri Ma sul futuro ci sono molti dubbi Le ultimissime sul difensore biancoceleste
Gila Lazio: il nuovo pilastro della difesa biancoceleste. Sarri non vuole rinunciare a lui. Ma il futuro del difensore è ancora tutto da scrivere. È un periodo d’oro per Mario Gila, il giovane difensore centrale spagnolo classe 2000 che sta vivendo il suo momento di consacrazione con la Lazio. Nelle ultime settimane, Gila è diventato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
? DERBY IN VISTA! Milan e Inter si sfidano per Mario Gila (classe 2000), difensore spagnolo della Lazio, eletto MIP contro l'Atalanta. L'AFFARE: Attualmente il meno pagato, il suo rifiuto al rinnovo apre la porta a un possibile addio a fine stagione. #Gila #C - facebook.com Vai su Facebook
Sospetto rigore non dato alla Juventus con la Lazio, Marelli: "Gila se ne accorge subito..." - X Vai su X
Gila Lazio, numeri da leader e rendimento da top del difensore biancoceleste! Momento d’oro vissuto dal centrale riscoperto da Sarri - Sarri riscopre il centrale in un momento d’oro È un momento d’oro quello vissuto da Mario Gila, difensore centrale spagnol ... Lo riporta lazionews24.com
Lazio, rinnovo Gila: tutto pronto per la firma a Formello - Nel contesto del mercato della Lazio spicca il rinnovo a Mario Gila, che si è ormai affermato come elemento imprescindibile della difesa biancoceleste. Come scrive sportpaper.it
Dopo le ultime prestazioni mostrate, la Società biancoceleste vorrebbe blindare il difensore centrale Mario Gila, la situazione - Dopo le ultime prestazioni mostrate, la Società biancoceleste vorrebbe blindare il difensore centrale Mario Gila, la situazione ... laziopress.it scrive