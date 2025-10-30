Gila Lazio: il nuovo pilastro della difesa biancoceleste. Sarri non vuole rinunciare a lui. Ma il futuro del difensore è ancora tutto da scrivere. È un periodo d’oro per Mario Gila, il giovane difensore centrale spagnolo classe 2000 che sta vivendo il suo momento di consacrazione con la Lazio. Nelle ultime settimane, Gila è diventato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Gila Lazio, il centrale è sempre più il perno della squadra di Sarri. Ma sul futuro ci sono molti dubbi. Le ultimissime sul difensore biancoceleste