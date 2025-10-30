Giappone e Stati Uniti mai così vicini | dal 2030 partiranno dei razzi suborbitali che collegheranno Tokyo e New York in 60 minuti

Da Tokyo a New York in soli 60 minuti. Non è più una promessa fantascientifica, ma un obiettivo reale di un agenzia viaggi giapponese. Nei prossimi anni 30? verrà messa a punto, secondo l'agenzia di stampa giapponese Kyodo News, una tratta che collegherà Tokyo con città statunitensi come New York in 60 minuti di percorrenza, passando dallo spazio. Il progetto sarà brevettato in collaborazione con una startup che si occupa dello sviluppo di razzi riutilizzabili, avrà un costo di 100 milioni di yen (657.000 dollari) per un biglietto di andata e ritorno. Il veicolo decollerebbe da una località offshore e potrebbe collegare due punti qualsiasi della Terra in 60 minuti, secondo quanto dichiarato dalle aziende.

