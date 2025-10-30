Giamaica la distruzione provocato dal passaggio da Melissa

Le Nazioni Unite parlano di una distruzione "senza precedenti" in Giamaica. Dopo il suo passaggio, l'uragano Melissa - sceso a categoria 3 - ha colpito le isole di Cuba e Hispaniola, lasciando ad Haiti una scia di 20 morti, e puntando verso le Bahamas. Il livello di distruzione in Giamaica "è senza precedenti", afferma il coordinatore Onu per i Paesi caraibici, Dennis Zulu, sottolineando come abbia eguagliato il record del 1935 per la tempesta più intensa mai abbattutasi su terraferma. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

