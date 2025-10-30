Giamaica devastata dall' uragano Melissa | le immagini dei droni

Le riprese dei droni all’indomani dell’ impatto dell’uragano Melissa sulla Giamaica mercoledì hanno mostrato i gravi danni alle case in una comunità nella parte occidentale dell’isola. Il video di Amity nella parrocchia di Westmoreland mostrava detriti sparsi intorno alle case con tetti e strutture danneggiati. Una vista aerea ha anche mostrato come gli sforzi di risposta fossero ostacolati. All’inizio della giornata i funzionari di Black River, una città costiera del sud-ovest di circa 5.000 abitanti, hanno chiesto aiuto in una conferenza stampa. Ma si è vista una lunga fila di veicoli in coda lungo la strada che porta al paese, bloccata dai detriti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giamaica devastata dall'uragano Melissa: le immagini dei droni

