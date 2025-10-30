Giallo a Siena sparita una ragazza di 24 anni | il telefono resta acceso ma nessuna risposta

Le ricerche di Miriam Oliviero, scomparsa da martedì, si concentrano tra piazza del Campo e le vie del centro storico. L'appello accorato dei genitori: "Facci sapere come stai". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Giallo a Siena, sparita una ragazza di 24 anni: il telefono resta acceso ma nessuna risposta

News recenti che potrebbero piacerti

Il giallo di Miriam Oliviero, bibliotecaria di 24 anni scomparsa a Siena - X Vai su X

? Protezione Civile Provincia di Siena. Allerta Meteo codice GIALLO per TEMPORALI FORTI E RISCHIO IDROGEOLOGICO RETICOLO MINORE SU TUTTA LA PROVINCIA ESCLUSA VALDELSA DALLE 12.00 ALLE 23.00 DI GIOVEDI 30 OTTOBRE. - facebook.com Vai su Facebook

Giallo a Siena, sparita una ragazza di 24 anni: il telefono resta acceso ma nessuna risposta - Ore di ansia a Siena per la sorte della 24enne Miriam Oliviero, residente a Monteroni d'Arbia, di cui non si hanno più notizie da martedì. Secondo msn.com

Ragazza scomparsa a Siena, l'appello dei genitori a Miriam: "Qualunque sia la tua volontà, facci sapere come stai" - È l’appello che i genitori di Miriam Oliviero rivolgono direttamente alla figlia, nella speranza che il mess ... Da radiosienatv.it

Scomparsa Miriam, ragazza di 24 anni. La paura e l’appello dei genitori: “Ha detto che era a Siena” - Non si è presentata a lavoro, non risponde al telefono e ai messaggi ... Da msn.com