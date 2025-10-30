GialappaShow una satira lontana dal presente Di almeno dieci giorni

Today.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Immaginate di avere una battuta in canna riguardante un tema di attualità, ma di dover attendere dieci giorni prima di spararla e comunicarla all’esterno. E’ quello che deve provare la Gialappa’s Band che da qualche anno ha deciso – o ha accettato – di registrare il programma con largo anticipo. 🔗 Leggi su Today.it

