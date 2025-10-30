GialappaShow una satira lontana dal presente Di almeno dieci giorni
Immaginate di avere una battuta in canna riguardante un tema di attualità, ma di dover attendere dieci giorni prima di spararla e comunicarla all’esterno. E’ quello che deve provare la Gialappa’s Band che da qualche anno ha deciso – o ha accettato – di registrare il programma con largo anticipo. 🔗 Leggi su Today.it
La prima puntata della sesta stagione del #GialappaShow ha raggiunto 800mila spettatori (4,7%). Grazie a tutti per averci seguito in televisione e sui social Ci vediamo lunedì prossimo, #GialappaShow in prima visione su TV8 - facebook.com Vai su Facebook