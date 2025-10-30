Già raggiunto da un Daspo urbano lo scoprono a rubare due bottiglie in un negozio | 30enne denunciato
ANCONA – Aveva prelevato dagli scaffali due bottiglie e aveva provato ad allontanarsi, ma è stato fermato e denunciato per la violazione della misura di prevenzione che gli era stata notificata. Era infatti già stato raggiunto da un Daspo Urbano fino al 2025 (in relazione all’area urbana di corso. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
