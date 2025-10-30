GF alla canna del gas la compagna di Domenico torna nella casa per… restarci!

E meno male che doveva essere un ritorno alle origini. Passato un mese dall’inizio del Grande Fratello senza che nella casa sia accaduto nulla, il reality show ha deciso di giocarsi la più prevedibile delle carte: l’ingresso di Valentina Piscopo, compagna del concorrente Domenico D’Alterio, già intervenuta in due delle cinque puntate finora trasmesse (!) senza nessun tipo di clamore. Come annunciato sui social della tramissione, Valentina è pronta a tornare nella Casa per restarci e per regolare, presumibilmente, i conti con Domenico, avvicinatosi troppo alla salumiera Benedetta Stocchi e reo di averla tradita più volte nel corso della loro relazione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

