Getafe-Girona venerdì 31 ottobre 2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un gol per parte al Coliseum

Il Getafe ospita il Girona FC in una partita che vede opposte due squadre con obiettivi diversi ma la stessa voglia di conquistare punti: i padroni di casa puntano a consolidare la loro posizione a metà classifica, costruendo sulla vittoria di Bilbao del 25 ottobre, mentre gli ospiti hanno un disperato bisogno di una vittoria.

Pronostico Getafe vs Girona – 31 Ottobre 2025 - La sfida tra Getafe e Girona, valida per la La Liga, si gioca il 31 Ottobre 2025 alle 21:00 al Coliseum. Da news-sports.it

Liga 2025-2026: Getafe-Girona, le probabili formazioni - Gli Azulones cercano conferme dopo i due successi fra campionato e Coppa, i biancorossi vogliono schiodarsi dall'ultimo posto. Si legge su sportal.it

Pronostico Getafe-Girona, Mayoral sfida Stuani - Il Girona ha fin qui incassato la bellezza di 22 reti (nessuno ha fatto peggio) realizzando soltanto 9 reti (qui c’è l’Oviedo che ha fatto peggio) ma anche il Getafe non è proprio una macchina da gol ... Da tuttosport.com