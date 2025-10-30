Getafe–Girona preview | fisicità contro possesso Al Coliseum è sfida di stili

Il Coliseum si prepara a una gara intensa: il Getafe punta su compattezza, duelli e palla diretta; il Girona risponde con ritmo, palleggio e rotazioni offensive tra le linee. Una partita che vale punti pesanti per gli obiettivi di entrambe e che promette contrasti, seconde palle e ripartenze fulminee. Contesto e posta in palio. Il Getafe in casa fa della pressione e della densità centrale la sua arma principale: linee corte, aggressività sugli uno contro uno e ricerca della profondità appena riconquistato il pallone. Il Girona arriva con la solita identità propositiva: costruzione dal basso, occupazione razionale degli spazi e tanti uomini coinvolti nell’ultimo terzo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

