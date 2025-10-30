Gestione rifiuti da sfalci e potature | attivata la convenzione tra Alea e i manutentori del verde

Alea Ambiente ha attivato la convenzione per la gestione dei rifiuti da sfalci e potature, un accordo operativo destinato alle aziende manutentrici del verde professionale che operano nel territorio dei 13 Comuni del bacino forlivese serviti dalla società. L'iniziativa nasce dalla necessità di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Convegno: “Dal principio alla pratica: la prossimità nella gestione dei rifiuti urbani destinati al riciclo e al recupero” Ha aperto i lavori e organizzato questo convegno dedicato al principio di prossimità nella gestione dei rifiuti urbani, elemento chiave per un sis - facebook.com Vai su Facebook

Tornano contravvenzioni i reati di gestione dei rifiuti non pericolosi https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/tornano-contravvenzioni-reati-gestione-rifiuti-non-pericolosi-AHH9Ej1C?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobo - X Vai su X

IMPRESE DEL VERDE| Confartigianato Imprese Veneto lancia un’indagine sulla gestione dei rifiuti da manutenzione delle aree verdi - Giuseppe Lumia: “Compilare questo questionario diventa fondamentale per consentirci di avanzare richieste concrete agli Enti competenti e migliorare la gestione del verde”. Lo riporta padovanews.it

Sfalci e potature, la polemica: "Alea e Hera, troppe differenze nella gestione e nei costi" - Vi è una differenza di trattamento rispetto alle imprese di manutenzione del verde da parte di Alea e di Hera. Riporta ilrestodelcarlino.it

Sfalci e potature da rifiuti speciali a urbani. Accolte le richieste di Confartigianato Imprese del Verde - Il presidente di categoria Saimo Iebba "Importante risultato raggiunto grazie all'azione svolta con il Ministero. Segnala lanazione.it