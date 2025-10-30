Gerusalemme proteste di oltre 200mila ebrei haredim contro arruolamento obbligatorio nell' Idf a Gaza e arresto di 870 renitenti alla leva - VIDEO

L'evento, organizzato dai leader religiosi ultraortodossi, ha portato a riunire tutte le 7 fazioni haredim in Israele. Non accadeva da almeno 10 anni 200 mila ebrei ultraortodossi (Haredim), forse 300 mila, scesi nelle piazze e nelle strade di Gerusalemme per dire no alla leva militare obblig. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gerusalemme, proteste di oltre 200mila ebrei haredim contro arruolamento obbligatorio nell'Idf a Gaza e arresto di 870 "renitenti" alla leva - VIDEO

Si raduna protesta ultraortodossi a Gerusalemme, primi blocchi - E sono iniziati anche i disagi per la città, il cui ingresso principale è bloccato e i cui trasporti hanno subito limitazioni. Secondo ansa.it