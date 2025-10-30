Gerry Scotti tratta Samira come Mike Bongiorno trattava me Il ruolo della donna va cambiato mi piacerebbe che alla Ruota si sdoganasse la valletta | così Paola Barale

C’è anche Paola Barale nel cast di “The Traitors Italia”, disponibile da oggi giovedì 30 ottobre su Prime Video, il nuovo reality show condotto da Alessia Marcuzzi con anche Michela Andreozzi, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica e Yoko Yamada. Un gruppo di personaggi famosi si aggira in una magione sfidandosi in un gioco di strategia che prevede un costante lavoro di squadra per completare delle missioni e accumulare un montepremi in denaro. “Produzione severa, le finestre blindate con le pellicole, – ha spiegato la Barale a La Repubblica in merito alla sua partecipazione – cercavo sempre di sbirciare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Gerry Scotti tratta Samira come Mike Bongiorno trattava me. Il ruolo della donna va cambiato, mi piacerebbe che alla Ruota si sdoganasse la valletta”: così Paola Barale

