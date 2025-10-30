Gerry Scotti | Ho sempre pensato di essere un miracolato così ho apprezzato ogni singolo momento

30 ott 2025

Il conduttore è stato ospite di Silvia Toffanin a This is me, ripercorrendo la sua carriera e i momenti più importanti di una vita: "Frequentare gli amici di sempre e la stessa trattoria mi ha permesso di rimanere coi piedi per terra". 🔗 Leggi su Fanpage.it

