Gerry Scotti a This Is Me | Mi sento un miracolato ogni giorno è un dono
Nella nuova puntata di This Is Me, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, è stato protagonista uno dei volti più amati della televisione italiana: Gerry Scotti. La serata ha visto anche un momento divertente e inedito per la conduttrice, imitata per la prima volta da due artisti: Vincenzo De Lucia in studio e Brenda Lodigiani nel programma GialappaShow. Durante la chiacchierata, Scotti ha rivissuto le tappe più significative della sua carriera attraverso un video emozionante. “Rivedendo alcuni di questi passaggi, ho sempre pensato di essere un miracolato,” ha confidato. “Questo pensiero mi ha aiutato a restare umile, a godermi ogni singolo istante, perché il successo può svanire da un momento all’altro. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
