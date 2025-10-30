Germania dipinto di 500 anni fa trovato in un ex supermercato
A Lüneburg, in Germania, durante dei lavori di ristrutturazione di un ex supermercato, è riemerso un soffitto dipinto del XVI secolo. L'opera, in ottimo stato di conservazione, raffigura le virtù teologali: Fede, Speranza e Carità. Il dipinto era stato notato già negli anni '70, ma poi coperto di nuovo per proteggerlo. Sono state trovate anche la datazione e un monogramma, che potrebbe ricondurre all’artista. L'opera è ora sottoposta a un meticoloso restauro per riportarla al suo antico splendore. Al termine dei lavori, i locali ospiteranno un panificio e il soffitto sarà visibile a tutti i clienti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
