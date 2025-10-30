George Clooney è il nome di punta del film francese Call my agent! The movie la versione cinematografica della serie tv cult
«Non ho esitato un secondo». Bastano queste parole di George Clooney per far impazzire i fan di Call My Agent. La serie tv francese già diventata un cult e che ha conquistato il mondo. Durante un’intervista con il quotidiano d’oltralpe Le Parisien, mentre parlava del suo prossimo film Jay Kelly, l’attore premio Oscar ha lasciato cadere la bomba: sta per volare a Parigi per unirsi al cast del film Netflix tratto dalla serie. Le riprese, in realtà, sono già iniziate da alcune settimane nella capitale francese. Ma la presenza di George Clooney trasforma quello che era già un evento attesissimo in un progetto di tutt’altro livello. 🔗 Leggi su Amica.it
