Genova violenze contro le occupazioni scolastiche Gli studenti | Non è solo vandalismo sono aggressioni

Ilfattoquotidiano.it | 30 ott 2025

“In un mese a Genova sono state occupate decine di scuole per farci sentire. Ci cercano solo adesso”. Martedì sera, all’Istituto Firpo del quartiere Marassi, un gruppo di giovanissimi, sconosciuti agli occupanti, ha fatto irruzione e si è aggirato per le aule svuotando estintori ovunque. I riflettori politici e mediatici sono accesi sulle occupazioni genovesi da domenica scorsa, solo dopo le scorribande violente, e gli studenti non ne possono già più: “Indichiamo la luna e guardano la pellicina sul dito”. Attirano l’attenzione le ripetute aggressioni subite dagli studenti che occupano a opera di nutriti gruppi di loro coetanei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

genova violenze contro le occupazioni scolastiche gli studenti non 232 solo vandalismo sono aggressioni

Genova, violenze contro le occupazioni scolastiche. Gli studenti: "Non è solo vandalismo, sono aggressioni"

