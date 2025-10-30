Genoa ufficiale la rivoluzione | addio al ds Ottolini Il Grifone ha già scelto il suo sostituto E su Vieira…
Genoa, cambio in dirigenza: via Ottolini, arriva Diego Lopez dal Lens. Su Vieira sono riflessioni in corso e presto si attendono novità. Il Genoa avvia una rivoluzione ai vertici della propria area sportiva dopo un inizio di stagione deludente. Con soli tre punti raccolti nelle prime nove giornate di campionato, la società rossoblù ha deciso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
DESIGNAZIONE UFFICIALE – SERIE A Genoa – Cremonese Mercoledì 29 ottobre 2025 Ore 20:45 ? Stadio Luigi Ferraris – Genova IV Ufficiale: Daniele Perenzoni In una prestigiosa sfida della Serie A TIM, Daniele Perenzoni sarà impegnato - facebook.com Vai su Facebook
: Joi Nuredini rinnova col Genoa fino al 2028 Tutte le info su https://buoncalcioatutti.it/2025/10/04/ufficiale-nuredini-rinnova-col-genoa-fino-al-giugno-2028/… ? #Genoa #GenoaPrimavera #Primavera1 #Nuredini - X Vai su X
La rivoluzione di Vieira: fuori Frendrup, Malinovskyi arretrato, dentro Martin, Cornet e Carboni. Le formazioni ufficiali. Dalle 20.45 Genoa-Cremonese Live dal Ferraris - Vieira decide per la rivoluzione nel suo Genoa pronto per la Cremonese: il grande escluso è Frendrup, Malinovskyi arretra al fianco di Masini. Segnala primocanale.it
Genoa, rivoluzione Motta: basta difesa a 3, sotto con il 4-3-3 - L'esordio di Thiago Motta sulla panchina del Genoa porterÃ con sÃ© un'importante e sostanziale modifica tattica. Si legge su calciomercato.com