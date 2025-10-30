Genoa troppo brutto per essere vero | Vieira rischia il club medita il ribaltone

Il presidente Sucu valuta l'ipotesi Criscito-Ruotolo. Traballa anche la posizione del ds Ottolini: possibile doppio cambio immediato. Diego Lopez è un'ipotesi come nuovo direttore sportivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Genoa troppo brutto per essere vero: Vieira rischia, il club medita il ribaltone

Scopri altri approfondimenti

#TorinoGenoa in 30 secondi Troppo veloce? Se hai bisogno di più tempo è online il Pitchview della partita con tutte le immagini esclusive youtu.be/n-mnD9bMAKE - facebook.com Vai su Facebook

Genoa, i rimpianti di Vieira: “Abbiamo sprecato troppo nel primo tempo” - X Vai su X

Genoa, il ritorno di Criscito: 'Per essere qui ho rinunciato a soldi e Champions' - La seconda vita del laterale campano con la maglia del Genoa è iniziata ufficialmente nella tarda mattina di oggi, con la presentazione alla stampa ... calciomercato.com scrive

Genoa, è il momento di svoltare ed iniziare a vincere - E' il pensiero dei tifosi genoani ma lo è pure dello stesso tecnico Patrick Vieira e della sua banda. Secondo genoanews1893.it

Palermo, Rossi:| 'Troppo brutto per essere vero' - Dopo la sconfitta del suo Palermo a Udine, è un Delio Rossi sconsolato quello che si presenta alla stampa: "Una partita troppo brutta per essere vera, che non abbiamo interpretato nel modo giusto. Segnala calciomercato.com