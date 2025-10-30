Generoso e Roberto di Meo strateghi di Pace e Condivisione Cosa unisce la figlia di Arafat Zahwa a Luigi Di Maio?

Erano partiti 24 anni fa da una casina di caccia borbonica di famiglia circondata da vigneti. Cin Cin ai "Dialoghi Mediterranei”, questo il tema scelto quest’anno dalla loro Associazione Vini ad Arte per promuovere l'arte, la cultura del vino, e il patrimonio storico di Napoli e della Campania. 🔗 Leggi su Napolitoday.it