Generare caselle Email usa e getta per iscrizioni online

Ogni volta che ci si iscrive a un nuovo sito o a un’app di prova, arriva la stessa richiesta: un indirizzo email. Quello che sembra un dettaglio minore finisce per riempire la casella principale di messaggi non richiesti, da promozioni insistenti a catene di email che non portano da nessuna parte. Per proteggersi ci sono diverse soluzioni e le più interessanti permettono di nascondere il proprio indirizzo reale, generando indirizzi di posta usa e getta per le registrazioni sui vari siti. Si può anche scegliere: si possono creare indirizzi che durano quel tanto che basta per ricevere conferme o link di verifica e che poi svaniscono senza lasciare tracce oppure generare alias per la casella Email, da conservare finchè si vuole e che potranno essere eliminati in qualsiasi momento. 🔗 Leggi su Navigaweb.net