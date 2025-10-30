#gener?rispetto Educare al rispetto generare uguaglianza e libertà l' incontro in Sala del Consiglio della Provincia di Padova

Una giornata di riflessione, confronto e impegno civile. È questo lo spirito del convegno #gener?rispetto – Educare al rispetto, generare uguaglianza e libertà, promosso nell’ambito del progetto di Inner Wheel Italia sull’educazione al rispetto e della campagna internazionale “Orange the World”. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

