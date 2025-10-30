#gener?rispetto Educare al rispetto generare uguaglianza e libertà l' incontro in Sala del Consiglio della Provincia di Padova

Padovaoggi.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata di riflessione, confronto e impegno civile. È questo lo spirito del convegno #gener?rispettoEducare al rispetto, generare uguaglianza e libertà, promosso nell’ambito del progetto di Inner Wheel Italia sull’educazione al rispetto e della campagna internazionale “Orange the World”. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#gener?rispetto “Educare al rispetto, generare uguaglianza e libertà”, l'incontro in Sala del Consiglio della Provincia di Padova - È questo lo spirito del convegno #gener?rispetto – Educare al rispetto, generare uguaglianza e libertà, promosso nell’ambito del progetto di ... Da padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Generrispetto Educare Rispetto Generare