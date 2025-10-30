Gb Re Carlo avvia il processo per togliere i titoli al principe Andrea

Tgcom24.mediaset.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

D'ora in avanti, sarà indicato semplicemente come Andrew Mountbatten-Windsor, e dovrà rinunciare ai privilegi che lo legavano all'istituzione monarchica. Inoltre dovrà lasciare la dimora di Royal Lodge a Windsor. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gb re carlo avvia il processo per togliere i titoli al principe andrea

© Tgcom24.mediaset.it - Gb, Re Carlo avvia il processo per togliere i titoli al principe Andrea

Altre letture consigliate

gb re carlo avviaRe Carlo III avvia il processo per togliere i titoli ad Andrea - Re Carlo III ha avviato il processo "formale" per rimuovere i titoli del principe Andrea, travolto dagli scandali, a partire dai legami col defunto faccendiere- Secondo gazzettadiparma.it

Gb: Carlo primo re in 400 anni a partecipare a un funerale cattolico nel Regno Unito - Re Carlo sarà il primo monarca in oltre 400 anni a partecipare ufficialmente a un funerale cattolico in Gran Bretagna, dopo la morte della duchessa di Kent. Lo riporta iltempo.it

Gb: Harry incontra re Carlo per meno di un'ora, il tempo di sorseggiare un te insieme - Il principe Harry ha lasciato Clarence House dopo l'atteso incontro di riconciliazione con il padre, re Carlo III, conclusosi in meno di un'ora. Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Gb Re Carlo Avvia