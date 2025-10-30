Gaza Usa pronti a presentare il piano per la forza internazionale di stabilizzazione

Lettera43.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre fonti hanno riferito ad Axios che funzionari statunitensi hanno avuto colloqui con colleghi di diversi Paesi in merito alla creazione di una forza internazionale da dispiegare a Gaza, aggiungendo che Washington intende presentare un piano nelle prossime settimane. Se ne sta occupando il Comando Centrale degli Usa: come ha spiegato una delle fonti, prevede la formazione di una nuova forza di polizia palestinese, che sarà addestrata e valutata da Stati Uniti, Egitto e Giordania, e il coinvolgimento di t ruppe provenienti da Paesi arabi e musulmani. Tra quelli che si sono mostrati disponibili a inviare militari ci sono Indonesia, Azerbaigian, Egitto e Turchia, hanno affermato le fonti di Axios. 🔗 Leggi su Lettera43.it

gaza usa pronti a presentare il piano per la forza internazionale di stabilizzazione

© Lettera43.it - Gaza, Usa pronti a presentare il piano per la forza internazionale di stabilizzazione

Scopri altri approfondimenti

gaza usa pronti presentareGaza, Usa pronti a presentare il piano per la forza internazionale di stabilizzazione - Striscia di Gaza, gli Usa spingono per finalizzare il piano per la forza di sicurezza internazionale: cosa prevede. Lo riporta lettera43.it

Gaza, Italia pronta a invio militari. Farnesina prepara più grande invio di aiuti alimentari - E, se l'Onu lo richiederà, parteciperà con i suoi militari a una forza di stabilizzazione a Gaza. Si legge su finanza.repubblica.it

Soldati italiani nella Striscia di Gaza e il più grande carico di aiuti umanitari visto finora: il "paper" di Meloni - Il governo appronta la linea d'azione, i ministri mettono sul tavolo le risorse: casette prefabbricate, un'università, strutture di accoglienza, potabilizzatori: le ipotesi ... today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaza Usa Pronti Presentare