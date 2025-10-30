gaza usa pronti a presentare il piano per la forza internazionale di stabilizzazione

Tre fonti hanno riferito ad Axios che funzionari statunitensi hanno avuto colloqui con colleghi di diversi Paesi in merito alla creazione di una forza internazionale da dispiegare a Gaza, aggiungendo che Washington intende presentare un piano nelle prossime settimane. Se ne sta occupando il Comando Centrale degli Usa: come ha spiegato una delle fonti, prevede la formazione di una nuova forza di polizia palestinese, che sarà addestrata e valutata da Stati Uniti, Egitto e Giordania, e il coinvolgimento di t ruppe provenienti da Paesi arabi e musulmani. Tra quelli che si sono mostrati disponibili a inviare militari ci sono Indonesia, Azerbaigian, Egitto e Turchia, hanno affermato le fonti di Axios. 🔗 Leggi su Lettera43.it

