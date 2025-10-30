Gaza tregua a singhiozzo Nei raid 104 morti 43 i bambini Ma il cessate il fuoco non è a rischio
Roma, 30 ottobre 2025 – La tregua a Gaza è sempre sul filo del rasoio, o dei raid. Dopo i massicci bombardamenti avvenuti nella notte tra martedì e ieri e il ripristino del cessate il fuoco, si è registrato un nuovo attacco aereo nel nord della Striscia. L’Idf, come confermano i media israeliani, ha compiuto un’operazione mirata contro un deposito di armi, situato nella zona di Beit Lahia, al fine di "eliminare una minaccia terroristica”, ovvero un’infrastruttura che conteneva “armi e mezzi aerei destinati a un imminente attacco contro i soldati e lo Stato ebraico”. Massicci attacchi. La giornata di ieri era iniziata però con le parole dei vertici dell’esercito di Tel Aviv che sancivano il ripristino della tregua, a partire dalle 9 di mattina, nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
