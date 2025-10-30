Gaza senza pace | raid e oltre 100 morti

Dopo ventiquattrore che hanno fatto temere il peggio, torna in vigore il cessate il fuoco a Gaza, anche se l'esercito israeliano ha compiuto ieri un nuovo attacco aereo sul Nord della Striscia, per contrastare una «minaccia imminente». Israele ha ripristinato lo stop ai combattimenti all'indomani del martedì nero dei «potenti e immediati raid» ordinati dal governo di Benjamin Netanyahu, che hanno segnato il giorno più sanguinoso dal 10 ottobre, data di entrata in vigore del piano di pace. Secondo fonti di Hamas - impossibili da verificare - tra i palestinesi si contano oltre 100 morti, fra cui 52 minori, notizie che l'Onu definisce «spaventose». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gaza senza pace: raid e oltre 100 morti

