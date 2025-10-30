Gaza Netanyahu minaccia nuovi raid | Se Hamas viola tregua agiremo
“ Se Hamas continuerà a violare apertamente il cessate il fuoco, subirà attacchi potenti come quelli di due giorni fa e di ieri”. Così il premier israeliano Benjamin Netanyahu, parlando durante la cerimonia di consegna dei diplomi ai cadetti della scuola ufficiali Bahad 1, nel sud del Paese, facendo riferimento alle recenti operazioni operazioni israeliane a Gaza. “ Siamo noi a decidere, e agiremo ogni volta che sarà necessario per eliminare le minacce immediate contro le nostre forze “. Netanyahu ha ribadito con forza: “Siamo noi a decidere, e noi agiamo”, in risposta alle critiche secondo cui restrizioni imposte da Washington avrebbero frenato la reazione israeliana agli attacchi di Hamas che hanno causato vittime tra i soldati dell’Idf. 🔗 Leggi su Lapresse.it
