Gaza Netanyahu | Abbiamo ancora lavoro da fare Hamas consegna i corpi di due ostaggi

Lapresse.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 “Vogliamo garantire che l’obiettivo concordato con il presidente Trump di disarmare Hamas e smilitarizzare  Gaza  venga infine raggiunto”. Lo ha affermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante una visita ieri a una struttura militare nel sud di Israele, dove le truppe statunitensi stanno monitorando la tregua. “C’è un vero sforzo di cooperazione qui, mentre la sicurezza è nelle nostre mani”, ha detto Netanyahu, secondo una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio. Hamas ha consegnato i corpi di due ostaggi. Le Forze di difesa israeliane ( Idf ) hanno comunicato ch la Croce Rossa ha informato l’esercito di aver ritirato poco fa due bare, contenenti presumibilmente i corpi di due ostaggi uccisi da Hamas nella zona centrale di Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

