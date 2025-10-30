Gaza la testimonianza di Medici senza frontiere | Centinaia di feriti dagli ultimi attacchi israeliani
Il team di Medici Senza Frontier e nella Striscia di Gaza ha prestato soccorso a centinaia di pazienti gravemente feriti durante gli attacchi delle forze israeliane dei giorni scorsi, che hanno interrotto il cessate il fuoco e ccausato un numero allarmante di vittime civili. Msf ha curato i feriti negli ospedali Al Aqsa, Nasser e Al Shifa. “Quando sono arrivato al pronto soccorso, la situazione era disperata. Non c’è dubbio che si tratti di un attacco contro i civili, con così tanti bambini feriti e uccisi. Possiamo davvero chiamarlo cessate il fuoco?” dichiara il Morten Rostrup, medico di Msf impegnato all’ospedale Al-Aqsa dove sono stati assisti 77 feriti, alcuni dei quali poi trasferiti all’ospedale da campo di Msf. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
