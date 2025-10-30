Gaza la famiglia della rifugiata Wanda uccisa sotto le bombe
Dolore senza fine. La tragedia umanitaria di Gaza tocca anche Empoli, ancora più da vicino. Il Comitato Empoli per la Pace ha organizzato per domenica alle ore 19 in piazza della Vittoria a Empoli un presidio dopo l’uccisione, avvenuta nella notte tra il 28 e il 29 ottobre a Gaza, di nove familiari di una donna palestinese accolta da anni a Empoli con i figli nell’ambito del progetto Sai Empolese Valdelsa. Il Comitato ha anche inviato una nota di protesta ufficiale all’Ambasciata di Israele in Italia. La donna è arrivata con uno dei primi voli umanitari a Empoli nel 2023 insieme a due figli che erano rimasti gravemente feriti in un bombardamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
