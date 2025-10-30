Gaza e la tregua stagnante L’analisi di Kepel | Israele ha le mani legate Ora Hamas dà le carte

Roma, 29 ottobre 2025 – Una situazione stagnante, in cui Hamas si è rafforzato e il presidente Trump sembra essere caduto in una trappola. Gilles Kepel, politologo francese specializzato negli studi sul Medio Oriente contemporaneo e sulle comunità musulmane in Occidente, spiega perché, anche con un cessate il fuoco durevole, la situazione sulla Striscia rimane complessa. EDITORS NOTE: Graphic content TOPSHOT - Relatives mourn over the bodies of two children killed in an Israeli strike, at Nasser Hospital in Khan Yunis in the southern Gaza Strip, on October 29, 2025. Gaza's civil defence agency said on October 29 that overnight air strikes killed at least 50 people in the Palestinian territory, as the Israeli military hit a string of targets after an attack that left a soldier dead. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza e la tregua stagnante. L’analisi di Kepel: “Israele ha le mani legate. Ora Hamas dà le carte”

Contenuti che potrebbero interessarti

Da questa mattina è di nuovo tregua a #Gaza, secondo fonti militari israeliane. Ma sono stati più di 100 i morti da quando ieri #Israele ha interrotto il cessate il fuoco e ripreso i bombardamenti Vai su Facebook

Tregua in bilico a Gaza e nuove minacce di Trump ad Hamas - X Vai su X

Gaza e la tregua stagnante. L’analisi di Kepel: “Israele ha le mani legate. Ora Hamas dà le carte” - Il politologo: Netanyahu è impantanato, il piano Trump è una trappola. Si legge su quotidiano.net

Gaza, i 21 punti del piano per la tregua dagli ostaggi alla smilitarizzazione e al destino di Hamas: oggi il summit negli Usa - Tel Aviv, 29 settembre 2025 – Alla vigilia di un critico incontro alla Casa Bianca con Benjamin Netanyahu – il quarto, quest’anno – Trump ha ostentato ancora una volta toni ottimistici. Segnala quotidiano.net

Tregua a Gaza, ecco i prossimi passi e i punti ancora da chiarire - Il ritiro (parziale) dell'Idf è già stato completato, come previsto, entro 24 ore dal cessate il fuoco. Da tg24.sky.it