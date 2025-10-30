Gatti serata da leader | gol grinta e un 7 in pagella che trascina la Juventus

Federico Gatti si prende la scena. Nella vittoria della Juventus contro l’ Udinese, il difensore bianconero ha offerto una prestazione da leader vero: solido, aggressivo, deciso e, come spesso accade, determinante anche in zona offensiva. La serata dell’Allianz Stadium è stata la sua: un gol pesantissimo, una prova di forza e una valutazione unanime da parte della critica. Gatti, un muro con il vizio del gol. Il numero 4 della Juventus è ormai una certezza del reparto arretrato. Contro l’Udinese, Gatti ha interpretato il ruolo con autorità e lucidità, annullando gli attaccanti avversari e trasmettendo sicurezza a tutto il gruppo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

