Gatti serata da leader | gol grinta e un 7 in pagella che trascina la Juventus

Stilejuventus.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Gatti si prende la scena. Nella vittoria della Juventus contro l’ Udinese, il difensore bianconero ha offerto una prestazione da leader vero: solido, aggressivo, deciso e, come spesso accade, determinante anche in zona offensiva. La serata dell’Allianz Stadium è stata la sua: un gol pesantissimo, una prova di forza e una valutazione unanime da parte della critica. Gatti, un muro con il vizio del gol. Il numero 4 della Juventus è ormai una certezza del reparto arretrato. Contro l’Udinese, Gatti ha interpretato il ruolo con autorità e lucidità, annullando gli attaccanti avversari e trasmettendo sicurezza a tutto il gruppo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

gatti serata da leader gol grinta e un 7 in pagella che trascina la juventus

© Stilejuventus.com - Gatti, serata da leader: gol, grinta e un 7 in pagella che trascina la Juventus

Scopri altri approfondimenti

gatti serata leader golGatti da leader: “Juve in corsa per tutto”. Yildiz: “Siamo solo all’inizio” - I due giocatori biaconeri, protagonitsti nella vittoria contro l'Udinese, guardano avanti con fiucia e speranza ... Segnala msn.com

gatti serata leader golJuve Udinese, scelto l’uomo partita del match vinto dai bianconeri: la FOTO pubblicata sui canali della Lega Serie A - Juve Udinese, scelto l’uomo partita del match vinto dai bianconeri: la FOTO pubblicata sui canali della Lega Serie A In una serata che doveva essere solo di transizione, in attesa del nuovo allenatore ... Da juventusnews24.com

gatti serata leader golJuventus-Udinese, le PAGELLE ignoranti: incredibile Vlahovic - /PI 09724341004, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gatti Serata Leader Gol