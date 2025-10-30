Gatti serata da leader | gol grinta e un 7 in pagella che trascina la Juventus
Federico Gatti si prende la scena. Nella vittoria della Juventus contro l’ Udinese, il difensore bianconero ha offerto una prestazione da leader vero: solido, aggressivo, deciso e, come spesso accade, determinante anche in zona offensiva. La serata dell’Allianz Stadium è stata la sua: un gol pesantissimo, una prova di forza e una valutazione unanime da parte della critica. Gatti, un muro con il vizio del gol. Il numero 4 della Juventus è ormai una certezza del reparto arretrato. Contro l’Udinese, Gatti ha interpretato il ruolo con autorità e lucidità, annullando gli attaccanti avversari e trasmettendo sicurezza a tutto il gruppo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Scopri altri approfondimenti
Buona serata dal vero PARADISO per GATTI e GATTARI a BRINDISI ,PUGLiA .ITALIA - facebook.com Vai su Facebook
Gatti da leader: “Juve in corsa per tutto”. Yildiz: “Siamo solo all’inizio” - I due giocatori biaconeri, protagonitsti nella vittoria contro l'Udinese, guardano avanti con fiucia e speranza ... Segnala msn.com
Juve Udinese, scelto l’uomo partita del match vinto dai bianconeri: la FOTO pubblicata sui canali della Lega Serie A - Juve Udinese, scelto l’uomo partita del match vinto dai bianconeri: la FOTO pubblicata sui canali della Lega Serie A In una serata che doveva essere solo di transizione, in attesa del nuovo allenatore ... Da juventusnews24.com
Juventus-Udinese, le PAGELLE ignoranti: incredibile Vlahovic - /PI 09724341004, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S. Secondo msn.com